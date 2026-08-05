Summer Nights: al Brugnato 5Terre Outlet Village la prossima protagonista è Sarah Toscano

Proseguono le Summer Nights – Radio Subasio Music Club 2026 di Brugnato 5Terre Outlet Village, che giungono al quinto dei sei appuntamenti in calendario. Sabato 8 agosto, dalle ore 21.00 , sarà la volta di Sarah Toscano, una delle artiste più interessanti e promettenti della nuova scena pop italiana.

Dopo aver conquistato il grande pubblico con la vittoria di Amici e aver confermato il proprio talento sul palco del Festival di Sanremo con Amarcord, Sarah Toscano porterà sul palco di Brugnato uno spettacolo fresco e coinvolgente, ripercorrendo alcuni dei brani che hanno segnato la sua rapida ascesa, da Sexy Magica a Roulette, passando per Tacchi (fra le dita) e la stessa Amarcord, canzoni che hanno contribuito ad affermarla come una delle giovani protagoniste più interessanti del nuovo pop italiano.

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