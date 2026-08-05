Tagli ai bus per gli Erzelli, i lavoratori: “Decisione inconciliabile con gli obiettivi di sviluppo per Genova”

Genova. Anche quest’anno dai lavoratori degli Erzelli sale (o forse, per meglio dire, scende) la protesta per i tagli al servizio di trasporto pubblico di Amt legato alla seconda fase dell’orario estivo. Dal 27 luglio, infatti, è stata sospesa la linea 5/ che collega il parco scientifico-tecnologico con transito dalla stazione di Sestri Ponente. Per raggiungere la collina da quella zona senza mezzi privati l’unica alternativa è il 128, una linea che serve i quartieri collinari della delegazione con fermata in via Menotti. Altrimenti è ancora attivo il 6 da piazza Savio con una corsa ogni mezz’ora, ma non tutti i treni regionali fermano alla stazione di Cornigliano.

I sindacati avevano già denunciato gli orari “incompatibili” con le esigenze dei lavoratori allo scattare della prima fase. Ora le Rsu di Ericcson, Esaote, Ebit, Liguria Digitale, IIT e Siemens rincarano la dose: “Pur comprendendo le difficoltà che Amt sta affrontando e consapevoli delle criticità che interessano il trasporto pubblico locale, riteniamo che la riduzione dei mezzi destinati a servire il polo tecnologico degli Erzelli rappresenti una decisione difficilmente conciliabile con gli obiettivi di crescita e sviluppo che Genova si è posta. Non si tratta però solo di una difficoltà gestionale di Amt. Le criticità del trasporto pubblico locale sono anche il frutto di scelte politiche precise, a livello nazionale e locale: il continuo taglio di risorse per i servizi pubblici mentre aumenta la spesa per armamenti e forze di polizia”.

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