Trovano un rospo con una zampa rotta in Val di Magra e fanno due ore di auto per salvarlo

Trovano un rospo gravemente ferito in Val di Magra, prossimo al confine con la Toscana, e lo trasportano fino al Centro recupero animali selvatici di Campomorone, gestito da Enpa, per potergli garantire le cure. Lo racconta lo stesso ente. “La storia che vi raccontiamo stasera ci ha riempito il cuore di gioia perché dimostra che non siamo i soli a pensare che ogni vita, anche piccola, conta su un pianeta dove tutto è interconnesso”.

“Il rospo della nostra storia (probabilmente un maschio, a giudicare dalle dimensioni) è stato trovato con una zampa rotta al confine fra la Liguria e la Toscana, quasi in provincia di Massa, e le persone veramente gentili che l’hanno trovato si sono sobbarcate più di due ore di macchina per portarlo al nostro Cras, ed altrettante presumibilmente al ritorno – spiega Enpa -. Tutto questo per un animaletto che spesso è considerato simbolo di bruttezza: ciò rende ancora più pregevole il gesto dei ‘salvatori’ del nostro rospo, che purtroppo ha una zampa posteriore fratturata. Adesso lo stiamo curando, sembra si stia riprendendo bene: speriamo di poterlo liberare presto… anche se non si trasformerà in un principe”.

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