Truffe agli anziani, al via la “Settembrata antitruffa”: incontri e laboratori in tutta la Liguria per difendere i cittadini dai raggiri

Liguria. Prevenire le truffe agli anziani, aumentare la consapevolezza sui rischi e rafforzare gli strumenti di difesa, soprattutto in ambito digitale. È l’obiettivo della “SettembrataAntiTruffa”, l’iniziativa che per tutto il mese di settembre porterà su tutto il territorio ligure incontri, laboratori e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane.

L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto regionale “Ben…Essere in Liguria 25-26”, promosso da Regione Liguria e realizzato attraverso un Patto di Sussidiarietà con un’Associazione Temporanea di Scopo coordinata da Auser Liguria e Genova ODV quale soggetto capofila. Il recente potenziamento disposto dalla Regione si aggiunge alla compartecipazione già prevista, portando a 230.000 euro l’investimento complessivo regionale a sostegno del progetto e delle sue azioni sul territorio.

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