Uiltrasporti contro la riforma dei porti: “Il Parlamento la modifichi e il Comune della Spezia difenda la città”

La Legge n. 84 del 1994 rappresenta ancora oggi una buona legge, che ha consentito lo sviluppo della portualità italiana garantendo un equilibrio tra esigenze pubbliche, competitività del sistema, autonomia dei territori, tutela del lavoro e ruolo delle istituzioni.

È una norma che ha saputo accompagnare la crescita dei porti italiani, consentendo al tempo stesso la salvaguardia delle infrastrutture strategiche nazionali e dei diritti dei lavoratori, costituendo negli anni il quadro di riferimento all’interno del quale si è consolidato il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dei Porti, strumento fondamentale di tutela, coesione e regolazione del lavoro portuale.

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