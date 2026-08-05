Zoagli: open day solidale alla Cordani Velluti per aiutare due donne affette da osteogenesi imperfetta

Zoagli. Open day solidale sabato 8 agosto,dalla 9 alle 12, all’azienda Cordani, a Zoagli nella sede di via Aurelia 105 b.

Residenti e turisti potranno visitare la storica azienda tessile Cordani Velluti e con un’offerta libera partecipare alla raccolta fondi “La Speranza in una scala” per aiutare Ada e sua figlia Elisa, affette da osteogenesi imperfetta che riduce a uno stato di grave fragilità le ossa, rendendo la vita estremamente difficile.

Con questa iniziativa arte e tradizione artigianale si incontrano unite dal filo della solidarietà per donare ad Ada ed Elisa, che vivono a Scandicci, in provincia di Firenze, due montascale nella loro casa per poter uscire dalla solitudine e in sicurezza.

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