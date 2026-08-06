Alla Venere Azzurra sorgerà uno dei più grandi hotel a cinque stelle della Liguria

Porta la firma di CLH Invest e del Gruppo Alfano l’operazione che porta per la prima volta in Liguria Meliá Hotels International. Le due società, attraverso la controllata Gilda S.r.l., hanno sottoscritto un accordo quadro con Soges Group per la realizzazione e la futura gestione del nuovo hotel di lusso alla Venere Azzurra che opererà con il marchio Meliá Collection, brand di riferimento del segmento cinque stelle del gruppo spagnolo. Negli intendimenti della società, l’intervento si configura come un’operazione di recupero immobiliare e ambientale di grande significato: un’area di straordinario valore paesaggistico che viene riqualificata e restituita al territorio attraverso un progetto di altissima qualità architettonica, nel pieno rispetto del contesto naturale in cui si inserisce.















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