Antognoni ad Arcola: “Firenze il mio scudetto, ma dalla proprietà non mi faccio prendere in giro”

Una serata di ricordi, aneddoti e riflessioni sul calcio di ieri e di oggi. Giancarlo Antognoni è stato il protagonista del Premio Coriolano Perioli, assegnato ad Arcola e dedicato alla memoria dell’ex presidente dello Spezia campione d’Italia del 1944 con i Vigili del Fuoco. L’ex capitano della Fiorentina è stato intervistato dal vicesindaco Gianluca Tinfena e dal giornalista Enzo Bucchioni, ripercorrendo una carriera che lo ha reso una delle bandiere più amate del calcio italiano. Antognoni ha aperto la serata tornando alle proprie origini, raccontando un calcio profondamente diverso da quello attuale. “Nasco ragazzo di campagna ed è una cosa di cui mi vanto. Ho iniziato a giocare a calcio per passione e divertimento, oggi vedo che forse i ragazzi si divertono meno di noi”. Da lì il racconto degli esordi: “Ho iniziato la gavetta a 15 anni in Serie D. Mi prese il Torino, che mi mandò ad Asti: tre anni in mezzo alla nebbia. Poi, a 18 anni, arrivò la Fiorentina e fu la scelta migliore della mia vita”. Un amore nato subito e mai tradito, nonostante le tante offerte ricevute nel corso della carriera. “Ho trovato Liedholm, che poi mi voleva a tutti i costi alla Roma. Ma io mi sono innamorato di Firenze e della sua gente, che ancora oggi mi dimostra un affetto incredibile per essere sempre rimasto. Ho poche vittorie nel mio palmares, ma Firenze è il mio scudetto”.

Inevitabile il passaggio sul rapporto, oggi complicato, con il club viola. Antognoni non ha nascosto l’amarezza per la separazione maturata cinque anni fa e per il recente annuncio della società di voler ritirare la maglia numero 10. “Sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà. Dopo cinque anni leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia. O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. Io mi metto sempre a disposizione, ma queste situazioni non le accetto”. Da qui la conferma della decisione di non partecipare alle celebrazioni per il centenario del club: “Cinque anni fa mi ero ripromesso di non esserci. La proprietà è sempre la stessa e non cambio idea. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire”.

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