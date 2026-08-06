“Da Cavour alla Repubblica”: Pier Franco Quaglieni e Gianni Oliva presentano il libro ad Alassio

Alassio. Domenica 9 agosto, alle 21,15, nel giardino di piazza della Libertà davanti al Comune di Alassio gli storici Pier Franco Quaglieni e Gianni Oliva presenteranno il libro “Da Cavour alla Repubblica. I rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d’Italia” edito da Pedrini.

La prefazione è di Giordano Bruno Guerri e la copertina opera dell’artista Ugo Nespolo. Quaglieni è uno storico riconosciuto a livello nazionale ed internazionale sui temi della laicità dello Stato a cui ha dedicato decenni di ricerca.

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