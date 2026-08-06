La botanica tra arte e scienza: alla Spezia quattro secoli di incisioni antiche in mostra

Dal XVI al XX secolo, il mondo vegetale raccontato attraverso il segno degli incisori. È questo il tema della mostra “La Botanica nell’incisione dal 1500 al 1900”, ospitata da Menerva Arte e Antichità, in via del Vecchio Ospedale 17 alla Spezia, dall’8 al 21 agosto 2026. L’esposizione propone una raccolta di incisioni originali tratte da celebri pubblicazioni scientifiche e divulgative realizzate tra il Cinquecento e il Novecento, offrendo un viaggio nell’evoluzione della rappresentazione botanica attraverso quattro secoli di storia.

Le tavole in mostra testimoniano il rapporto tra ricerca naturalistica e abilità artistica: piante, fiori ed elementi del mondo vegetale vengono restituiti con grande accuratezza, mostrando il lavoro di illustratori e studiosi che hanno saputo trasformare la descrizione scientifica in immagini di straordinaria eleganza. Un percorso che permette di riscoprire il fascino del libro antico e il dialogo continuo tra arte, scienza e conoscenza, attraverso opere capaci di unire precisione documentaria e valore estetico. La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Chiusura domenica e lunedì. L’ingresso è libero.

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