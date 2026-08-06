Lettere/ “Riva Trigoso, la maleducazione sommersa, di cui nessuno parla”

Da Matteo Cogorno (Riva Trigoso)

L’overtourism è un problema (non trovo altri termini) anche per il Levante della Liguria. Come se non bastasse la calura, pure il sovraffollamento rende complessa la situazione. Oltre le risse e gli schiamazzi che si verificano, c’è infatti da considerare il ‘sommerso’, ovvero quegli atti di mala educazione (teatro sono i negozi o gli uffici pubblici come le Poste) quasi sempre commessi da chi proviene da fuori zona, e mai denunciati (neppure sui social!) Essendo già stato testimone nelle passate settimane d’un paio di antipatici fatti, ho deciso di scrivere a voi per denunciare questa ineducazione imperante che, a quanto ho veduto e detto fra noi , non arriva dalle giovani generazioni”

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