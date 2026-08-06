Levanto:”Romantic candle night 2026″, in “Cava”

Riceviamo

“Romantic candle night 2026”, domenica sera alle 21,15; a Levanto, in “Cava”. Dopo il successo in pubblico e critica delle due precedenti stagioni, e l’applauditissimo precedente a Moneglia, lo scorso luglio,”Romantic candle night 2026″, che vede protagonisti: la splendida cantante Perla,

accompagnata dal Maestro Fabio Vernizzi al pianoforte, e dal Maestro Sebastan Mannutza al violino, approda domenica sera nella suggestiva “Cava” di Levanto; scenario naturale unico, arricchito illuminando con oltre 200 candele, sfondo naturale, artisti e strumenti.

L’organizzazione, oltre all’Amministrazione Comunale di Levanto, è affidata alle associazioni musicali Limelight ed Mt5,13. Introdurrà la serata Piergiorgio Bussani.

Orario di inizio alle 21,15, ingresso libero e gratuito.

Info: 344/6481580 – Mail: pgbus@libero.it

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