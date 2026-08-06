Palazzo Galliera, il Comune ci riprova: un video della sindaca Salis per lanciare il bando di project financing

Genova. “Vogliamo dare una nuova vita a palazzo Galliera, sette piani, oltre 3.600 metri quadrati di superficie lorda, che nasce ai primi dell’Ottocento sulle vestigia della chiesa medievale di San Francesco, nel cuore del sistema dei Palazzi dei Rolli, in una delle strade più ricche di storia della nostra città”. Inizia così il video pubblicato sui social in cui la stessa sindaca di Genova, Silvia Salis, ci mette la faccia per lanciare l’avviso di project financing pubblicato da Spim, la società che si occupa del patrimonio immobiliare del Comune di Genova. Il bando ha l’obiettivo di rendere palazzo Galliera uno spazio aperto a tutte e tutti, con finalità pubbliche e sociali.

“Vogliamo far rinascere un luogo abbandonato e, allo stesso tempo, dare una risposta all’emergenza abitativa dei giovani. Per questo immaginiamo che ai piani superiori possano nascere stanze per studenti, residenze universitarie o un ostello, ma anche alloggi per lavoratori trasfertisti e non residenti a Genova“, dice Salis.

» leggi tutto su www.genova24.it