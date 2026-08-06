Parcheggi a Vadino d’Albenga: l’amministrazione comunale riserva il 75% degli stalli ai residenti

Albenga. L’amministrazione comunale di Albenga, a seguito di un approfondito confronto con i residenti di Vadino e con gli operatori della zona, ha deciso di adottare un nuovo provvedimento volto a migliorare la vivibilità del quartiere, con particolare attenzione alla tutela della quiete pubblica nelle ore serali e notturne.

La presenza di alcuni locali notturni nell’area comporta, infatti, un significativo afflusso di veicoli e persone, con inevitabili disagi per i residenti, sia sotto il profilo della difficoltà di parcheggio sia, soprattutto, per gli schiamazzi e i rumori che si verificano nelle ore notturne.

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