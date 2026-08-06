Piscina Zanelli, Amatori Nuoto: “Stupisce che la Rari abbandonerà Savona se non sarà il gestore dell’impianto”

Savona. La vicenda relativa all’affidamento della piscina Zanelli sta assumendo tratti singolari e, a nostro giudizio, deludenti.
Stupisce la dichiarazione che la mancata aggiudicazione dell’impianto comporterebbe l’abbandono della città di Savona da parte della Rari Nantes Savona, come se un eventuale risultato insoddisfacente per la stessa società equivalesse a lesa maestà’. Al di là del caso specifico e di una procedura pubblica ancora in corso, l’idea che una società sportiva possa mantenere livelli di eccellenza esclusivamente se gestrice unica di un impianto pubblico in cui opera appare una rappresentazione scorretta della realtà sportiva italiana: numerose esperienze di assoluto rilievo nel panorama nazionale non gestiscono impianti pubblici.