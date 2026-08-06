Tpl e sanità al centro dei dibattiti politici della Festa dell’Unità di Isola

Trasporto pubblico locale e sanità al centro dei due dibattiti politici promossi dal Partito democratico alla Festa de l’Unità di Isola, alla Spezia. Il primo appuntamento, in programma sabato 7 agosto alle ore 21, è intitolato “Sanità, allarme rosso”. L’incontro vede la partecipazione della consigliera regionale Carola Baruzzo, di Marco Santini del Forum Sanità Pd La Spezia, di Giorgio Ferrari per LeAli La Spezia e della delegata Cgil Giorgia Carrozzo. Il giorno successivo, domenica 8 agosto sempre alle ore 21, la discussione si sposta sul tema del “Trasporto pubblico locale”. All’evento intervengono i rappresentanti del gruppo consiliare del Partito Democratico insieme ai delegati sindacali Atc Alessandro Bongiorno e Nicola Maccario.

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