Angelozzi prepara il blitz per Di Paolo: c’è fiducia, ma il caso Esposito blocca l’uscita dell’esterno

Ci proverà a inizio della prossima settimana, Guido Angelozzi. Il direttore dello Spezia vuole regalare a Marco Turati gli ultimi tasselli per rendere la squadra il più competitiva possibile in vista dell’inizio del campionato. Prima, però, dovrà riuscire a sbrogliare alcune delle situazioni più complicate rimaste aperte, soprattutto sul fronte delle uscite. Sono diversi i giocatori che dovranno lasciare via Melara e che non saranno convocati per la sfida di Coppa Italia: Soleri, Bandinelli e Mateju, oltre al capitano Petko Hristov. Parallelamente, lo Spezia sta cercando una soluzione per Cassata e Vignali, con l’obiettivo di arrivare a un prolungamento pluriennale dei rispettivi contratti. L’idea è quella di permettere ai due calciatori di mantenere l’attuale ingaggio, spalmandolo però su più stagioni.

Non tutte queste situazioni avranno una soluzione immediata. Alcune potrebbero trascinarsi fino alle ultime ore della finestra estiva, mentre per altre lo Spezia potrebbe essere costretto a trovare un accordo economico con i giocatori per arrivare alla risoluzione dei contratti in essere. Un lavoro necessario per alleggerire la rosa e creare spazio, ma che inevitabilmente rischia di rallentare le operazioni in entrata. È anche per questo che la prossima settimana Angelozzi tornerà a concentrarsi su quello che, fin dall’inizio di luglio, è stato il principale obiettivo per rinforzare le corsie offensive: Sebastiano Di Paolo. I contatti con il Cagliari verranno riallacciati con l’intenzione di provare a chiudere l’operazione. Il giovane esterno è stato voluto e acquistato in Sardegna proprio da Angelozzi, dopo l’esplosione vissuta con il Siracusa di Marco Turati. Il suo profilo è quello individuato dallo Spezia per aggiungere un’ulteriore soluzione sulle fasce, un ruolo nel quale il tecnico chiede molto alla propria squadra. Di Paolo resta quindi il tassello preferito per completare il reparto offensivo esterno. L’alternativa rimane Shavy Resouf del Martina, per il quale esiste già un accordo di massima. Ma la priorità continua a essere Di Paolo, anche perché il Cagliari ha aperto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito.

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