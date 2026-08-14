Assistenza sanitaria durante le partite, si rinnova la collaborazione tra Croce Rossa e Spezia calcio

Si rinnova anche per la stagione 2026/27 la collaborazione tra la Croce rossa della Spezia e lo Spezia calcio per garantire l’assistenza sanitaria durante le partite della prima squadra, impegnata nel campionato di Serie C, e delle formazioni giovanili. Una collaborazione ormai consolidata, che accompagnerà l’intera stagione sportiva allo stadio “Picco” e al centro sportivo “Ferdeghini”. Il dispositivo predisposto dalla Croce rossa prevede l’impiego di medici, infermieri, ambulanze, centri mobili di rianimazione, squadre di soccorritori a piedi e in campo, insieme agli operatori del Gruppo operativo sicurezza. Un’organizzazione articolata che anche in questa stagione coinvolgerà complessivamente circa 90 volontari, tutti formati per intervenire nelle emergenze, e coprirà sia le partite della prima squadra che del settore giovanile.

Durante gli incontri casalinghi dello Spezia, i soccorritori saranno distribuiti nei diversi settori dello stadio “Picco”, pronti ad assistere il pubblico e, quando necessario, a effettuare il trasporto in ambulanza. Due squadre saranno invece schierate a bordo campo per intervenire tempestivamente in caso di infortunio dei calciatori. Ogni servizio viene preparato prima della gara attraverso un’attenta pianificazione, che comprende sopralluoghi e simulazioni, per coordinare nel dettaglio l’attività delle squadre, delle ambulanze e dei centri mobili di rianimazione.

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