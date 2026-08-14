Blackout a Rebocco, un centinaio di utenze senza corrente: cavi tranciati nella cabina e gravi disagi per residenti e attività

Blackout improvviso nella zona di Rebocco, dove dalle 18.30 circa una novantina di utenze sono rimaste senza energia elettrica. Il guasto ha interessato in particolare via delle Fornaci e via Vappa, lasciando scollegate abitazioni e attività proprio alla vigilia di Ferragosto.

Lo spegnimento è avvenuto di netto, senza preavviso, con luci ed elettrodomestici che hanno smesso contemporaneamente di funzionare. Una situazione particolarmente problematica in una zona dove, oltre alle abitazioni, sono presenti diverse attività ricettive e commerciali, tra cui il Birrificio del Golfo, il residence Levante e numerose case vacanza, molte delle quali in questi giorni ospitano turisti.

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