Lavagna: la Torta dei Fieschi celebra le nozze di Bianca e Opizzo

È la notte più attesa dell’estate lavagnese. Migliaia di persone hanno invaso il centro cittadino per la 76ª edizione della Torta dei Fieschi, la grande rievocazione che ogni 14 agosto riporta Lavagna idealmente al XIII secolo, tra nobili, cavalieri, dame, arcieri, musici, sbandieratori e una gigantesca torta nuziale da dividere con la propria “anima gemella”.

A vestire quest’anno i panni dei due protagonisti sono due lavagnesi profondamente legati alla manifestazione: Rebecca Vadalà Proverbio, 26 anni, è Bianca de’ Bianchi, mentre Mirko Ortica, 38 anni, interpreta il conte Opizzo Fieschi.

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