Ponte Morandi, polemica sulla “rinascita” che non c’è: scontro totale tra Bucci-Rixi e Salis-Ferrante

Genova. Otto anni sono passati dal crollo del ponte Morandi e la promessa di una “rinascita” per la Valpolcevera è ancora sulla carta. E così, dopo la commemorazione delle 43 vittime, va in scena l’ennesima polemica istituzionale: da una parte Bucci e Rixi, dall’altra Salis (che dal palco aveva annunciato la richiesta di un maxi risarcimento da parte del Comune per i danni patrimoniali e d’immagine) e il suo assessore Ferrante

L’ambizioso Cerchio Rosso presentato da Stefano Boeri nel 2019 è sempre esistito solo nei render. La Radura della Memoria, luogo deputato alle cerimonie negli anniversari della strage, è uno spazio ancora in cerca di identità. Almeno il Memoriale, finora un po’ cattedrale nel deserto, è quasi completato insieme al relativo giardino. Nel frattempo Certosa è assediata da mille cantieri e la cosiddetta “rigenerazione urbana” legata all’ultimo miglio del Terzo Valico fatica a vedere la luce.

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