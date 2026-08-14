Recco: a padre Costanzo Milesi pergamena e benedizione del Papa

Da Alma Fold

Padre Costanzo Milesi, appartenente all’ordine dei frati francescani, nel 2026 ha raggiunto in buona salute due considerevolissimi traguardi: 100 anni di età anagrafica e 75° Anniversario di ordinazione presbiterale. Attualmente risiede nel Convento di San Francesco a Recco (GE) dopo molti anni spesi nella diocesi di Chiavari quale direttore del locale coro. Fu ordinato sacerdote a Sarzana il 29 giugno 1951, esattamente 75 anni fa. Pur lontano dalla sua terra di origine è ed è rimasto un grande tifoso dell’Atalanta Calcio. Alcune settimane fa ha ricevuto una pregevole pergamena con la benedizione del Santo Padre nella quale si può leggere: “Sua Santità Leone XIV imparte l’implorata benedizione apostolica a Padre Costanzo Milesi nel 75° Anniversario di ordinazione presbiterale ed invoca copiosi doni e conforti celesti auspicando che il suo ministero sia sempre icona e trasparenza del Volto di Cristo.”

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