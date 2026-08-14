Sorpasso Spezia sulla Serie B, in chiusura Capomaggio della Salernitana

Un sorpasso all’ultima curva e lo Spezia si assicura Galo Capomaggio che era conteso dalla Serie B. Guido Angelozzi viaggia verso la chiusura per il centrocampista argentino della Salernitana, classe 1997, in grado anche di giocare come centrale di difesa. Cinque reti e due assist nello scorso campionato con i campani, Capomaggio è stato per anni il punto di riferimento dell’Audace Cerignola, sempre ai play-off nel Girone C di Serie C. Argentino di La Plata, era seguito anche da Catanzaro e Mantova, ma l’offerta dello Spezia lo ha convinto alla permanenza in terza serie.

Il giocatore è atteso in città nella giornata di domani, per assistere alla sfida di Coppa Italia con la Torres domenica pomeriggio. Accordo trovato anche con la Salernitana, che aveva messo in uscita il calciatore. Turati avrà così il mediano davanti alla difesa fisico che mancava in questa rosa, con il solo Ndow che rispecchiava queste caratteristiche.

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