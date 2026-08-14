Spezia-Torres, domenica cambia la viabilità intorno al Picco e non solo: tutte le modifiche

In occasione di Spezia-Torres, gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C in programma domenica 16 agosto, il Comune della Spezia ha disposto una serie di modifiche alla viabilità nell’area dello stadio Alberto Picco per garantire lo svolgimento dell’incontro e le esigenze di ordine pubblico.

L’ordinanza emessa oggi prevede divieti di sosta e di transito in diverse strade della zona dello stadio.

Dalle 8 alle 22 di domenica sarà istituito il divieto di fermata su entrambi i lati del controviale di viale Fieschi, sia lato monte sia lato mare, nei tratti compresi tra via dei Pioppi e viale Amendola, tra via dei Buggi e l’ingresso della curva Ferrovia e tra gli ingressi monumentali dello stadio Montagna e dello stadio Picco.

Il divieto di fermata sarà in vigore anche in via Baracchini, tra via Filzi e via XV Giugno 1918, in via XV Giugno 1918, tra via Baracchini e via dei Pioppi, e in via dei Pioppi.

Nella stessa fascia oraria sarà inoltre vietato il transito sul controviale lato mare di viale Fieschi, nel tratto compreso tra via dei Pioppi e viale Amendola. Nel tratto tra Porta Ospedale M.M. e l’ingresso dello stadio Montagna la fermata sarà consentita esclusivamente a motocicli e ciclomotori.

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