Auto prende fuoco agli Scoglietti, strada da e per Lerici chiusa per oltre un’ora

Ferragosto da dimenticare per il conducente e gli occupanti di un’auto che nel primo pomeriggio ha preso fuoco in via degli Scoglietti, nel comune di Lerici, nel tratto compreso tra la Concessionaria Auto Ligure e il supermercato Sigma, in direzione Lerici.

L’allarme è scattato intorno alle 14.05. Le fiamme hanno reso necessario chiudere la strada al traffico in entrambe le direzioni, sia verso Lerici sia verso La Spezia, con la circolazione deviata su via Pozzuolo. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, particolarmente intensa nella giornata di Ferragosto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com