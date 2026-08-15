Fotovoltaico galleggiante sul lago di Osiglia? Una tesi di laurea dell’UniGe dimostra la fattibilità

Osiglia. Fotovoltaico galleggiante sul lago di Osiglia? Per ora è solo uno studio, che dimostra però la possibilità di integrare la produzione di energia idroelettrica con quella solare, anche se i costi di realizzazione sono ancora fuori mercato e, seppur il gestore dell’invaso, ovvero Tirreno Power, sia a conoscenza del progetto redatto solo finora a fini didattici, non c’è per ora alcuna proposta di concretizzarlo.

Il bacino artificiale è stato oggetto di una tesi di laurea sviluppata dallo studente di Ingegneria Meccanica triennale Lorenzo Stefano Greco, con relatore Samuele Memme, ricercatore presso il Dipartimento DIME dell’Università di Genova, specializzato in ingegneria dell’energia solare. Memme è professore di Solar and Geothermal Energy e di Nuclear Energetics nel corso di laurea magistrale in Energy Engineering dell’Università di Genova presso il campus di Savona, e di Energetica e Termodinamica Applicata nella magistrale di Ingegneria Meccanica a Genova. Il gruppo di ricerca è interno alla sezione TEC del Dipartimento DIME e fa capo al Solar and Geothermal Lab del Prof. Marco Fossa, professore ordinario di Fisica Tecnica, docente dal 2006 di Energie Rinnovabili e di Solar and Geothermal Energy nelle magistrali di Ingegneria UniGe.

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