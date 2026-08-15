Giovane disperso nel lago di Como, al lavoro i sub di Genova per le ricerche in profondità

Como. Proseguono senza sosta le ricerche di un giovane visto inabissarsi nelle acque antistanti Tremezzina nel lago di Como su un fondale di 300 metri. Al lavoro ci sono i sub della guardia costiera di Genova con sottomarini a comando remoto e sonar con cornice di sicurezza garantita da mezzi navali della polizia di Stato e del Roan della guardia di finanza.

L’allarme era scattato il 14 agosto per un ragazzo che si era tuffato da una barca al largo di Lenno. Si tratta di Rayan Jeirom Baylen, un filippino di 21 anni, originario di Biella ma residente a Bergamo, Il giovane, in compagnia della fidanzata, non è più riemerso. È stata la ragazza a chiamare i soccorsi.

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