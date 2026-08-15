Lavagna: la magia della Torta dei Fieschi è tornata, un’emozione che si rinnova

Festa, tradizione e colori: a Lavagna è andata in scena la 76esima edizione della Torta dei Fieschi, l’appuntamento più atteso dai lavagnini e non solo. Anche quest’anno il centro cittadino si è trasformato in uno scenario medievale, tra dame, cavalieri, figuranti, musica e il grande corteo storico, con protagonisti, come di consueto, la contessa e il conte, quest’anno interpretati da Rebecca Vadalà Proverbio, nei panni di Bianca de’ Bianchi, e Mirko Ortica, come Opizzo Fieschi.

Al centro della serata, come da tradizione, la gigantesca torta, protagonista del momento più atteso insieme al Gioco dell’Anima Gemella, che ha coinvolto il pubblico, accorso numeroso in piazza Vittorio Veneto e nelle vie della città, in una delle tradizioni più simboliche e amate della manifestazione. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a raccontare la storia di Lavagna e a regalare una serata speciale a cittadini e visitatori, tra memoria, spettacolo e voglia di stare insieme.

» leggi tutto su www.levantenews.it