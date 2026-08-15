Lettere/ “Quando le ordinanze suppliscono alla mancanza d’educazione”

Da Daniela Seminatore

​Negli ultimi anni assistiamo a una metamorfosi del viaggiatore: il confine tra libertà personale e totale mancanza di rispetto sembra essersi dissolto. Il fenomeno del cosiddetto “turista cafone” non è più un semplice aneddoto estivo, ma lo specchio di un cortocircuito culturale.

Il turista moderno tende sempre più a fruire dei luoghi come se fossero un parco giochi privato, privo di regole e storia.

​È così che la risposta delle amministrazioni locali si è trasformata in una vera e propria pioggia di ordinanze. Si va dal divieto di passeggiare in bikini o a torso nudo nei centri storici, all’obbligo di abbigliamento decoroso per sedersi al bar; dal contrasto ai “furbetti dell’alba” che occupano le spiagge libere con i teli mare, fino all’obbligo di indossare scarpe da trekking adeguate per affrontare i sentieri di montagna.

​Ma questa proliferazione di divieti racconta qualcosa di più profondo: abbiamo davvero bisogno di una sanzione amministrativa per ricordarci il buon senso? La necessità di normare ciò che un tempo era puro rispetto per la comunità ospitante dimostra una regressione nel nostro modo di vivere lo spazio pubblico.

​Eppure, di fronte a questa mole di regole, resta un enorme elefante nella stanza: chi fa rispettare davvero queste ordinanze? Senza controlli reali e capillari sul territorio, il rischio è che la legalità si riduca a una lista di grida manzoniane sul cartello di benvenuto del paese, mentre l’inciviltà continua a farla da padrona.

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