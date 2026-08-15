Lumarzo: ritorna “Hello Frank” nel paese della mamma di Sinatra

“Hello Frank” è nato 19 anni fa da un’idea di Mauro Boccaccio per ricordare le origini fontanine del divo frank Sinatra la cui madre, Natalina “Dolly” Garaventa era nata a Lumarzo in frazione Rossi, emigrata poi nelle “Meriche”. Una storia simbolo dell’emigrazione del Levante, in particolare dalla Fontanabuona.

“Hello Frank!” è in programma a Lumarzo, in Val Fontanabuona, giovedì 20 e

venerdì 21 agosto e, nella frazione di Rossi, sabato 22 agosto. La manifestazione è promossa dal Comune di Lumarzo con il patrocinio della Regione Liguria.

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