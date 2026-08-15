Ponte Morandi, Piciocchi attacca Salis: “Il maxi risarcimento? Una fake news senza fondamento”

Genova. Continua lo scontro politico a Genova dopo l’anniversario del crollo del ponte Morandi. Durante la cerimonia per commemorare le 43 vittime la sindaca Silvia Salis ha annunciato che il Comune chiederà un risarcimento “molto importante” per i danni patrimoniali e di immagine. Poi la polemica con Bucci e Rixi sui fondi per il Parco del Polcevera. All’indomani del 14 agosto è l’ex vicesindaco Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova a Tursi, ad accusare la prima cittadina di “fake news“

“L’annuncio della sindaco di Genova Silvia Salis di un maxi risarcimento per il crollo del Ponte Morandi è certamente un’uscita molto ben studiata sul piano mediatico nel giorno della commemorazione delle vittime ma, alla prova dei fatti, è l’ennesima boutade senza fondamento, utile solo a darsi un tono e a prendere un po’ di visibilità”, è l’accusa lanciata da Piciocchi in un post su Facebook.

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