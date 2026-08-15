Portofino: ‘Giro della Lunigiana’, partenza dalla piazzetta giovedì 10 settembre

Da qualche anno il Tigullio ha adottato il “Giro della Lunigiana”, gara ciclistica per dilettanti che, con il permesso della Prefettura, colora le nostre anguste e trafficatissime strade, in un periodo in cui le presenze turistiche sono ancora notevoli e la chiusura al traffico porta inevitabili disagi. Sono più i vantaggi o gli svantaggi ad ospitare una corsa che promuove la Lunigiana, terra di confine tra Liguria e Toscana?

Una tappa del giro partirà dal Borgo giovedì 10 settembre 2026 alle ore 10:30, da Piazza Martiri dell’Olivetta. Portofino è sempre più ambita per la notorietà che il suo nome aggiunge a quello delle iniziative che vi si svolgono.

» leggi tutto su www.levantenews.it