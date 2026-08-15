Ricerche in corso per una persona dispersa a largo delle Rosse

Sono in corso da questo pomeriggio le ricerche di una persona dispersa al largo delle Rosse, il tratto di costa nei pressi di Porto Venere. L’allarme ha fatto scattare le operazioni di ricerca, che vedono impegnati diversi mezzi della Capitaneria di Porto. In azione ci sono infatti i mezzi acquatici della capitaneria di porto e un elicottero, impegnato nella ricognizione dall’alto dell’area. Al momento, però, il mezzo aereo non è ancora riuscito a individuare il disperso. Le ricerche proseguono in queste ore sia via mare sia dall’alto, con l’obiettivo di riuscire a localizzare la persona e procedere con le eventuali operazioni di soccorso.

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