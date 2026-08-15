Sanità, case di comunità aperte anche nel weekend di Ferragosto: ecco quali sono a Genova

Genova. La sanità territoriale continua a garantire la propria presenza anche nel weekend di Ferragosto. A Genova, le case della comunità assicurano infatti continuità assistenziale anche nei giorni festivi, offrendo ai cittadini un punto di riferimento per i problemi di salute a bassa complessità che non richiedono l’accesso al pronto soccorso.

“Ferragosto è un momento particolare, con una città che cambia ritmo e con molte persone che si spostano, ma la necessità di assistenza sanitaria non va in vacanza – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –. Per questo abbiamo voluto garantire la presenza della sanità territoriale anche durante questo fine settimana, mettendo a disposizione dei cittadini servizi e professionisti”.

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