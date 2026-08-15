Sestri: principio di incendio su barca a vela, intervento di vigili del fuoco e capitaneria

Principio di incendio questa mattina intorno a Mezzogiorno su una barca a vela da dieci metri che navigava col solo armatore a bordo davanti a Sestri Levante. Lanciato l’Sos, raggiungevano l’imbarcazione una vedetta della capitaneria di porto e i vigili del fuoco di Chiavari che, con lo schiumogeno, hanno circoscritto il rogo sviluppatosi dal motore dell’imbarcazione. Poi hanno messo in sicurezza le batterie e l’impianto elettrico. Il natante è stato quindi rimorchiato nel porto di Lavagna per consentire all’armatore di effettuare le verifiche e riparazione del caso.

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