Trafedia: 26enne accoltella la sorella 18enne; poi precipita dalla finestra e muore

E’ accaduto alle 13.33 a Genova nel quartiere di San Teodoro. Un 26enne durante un litigio ha accoltellato la sorella 18enne, ora in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi. L’uomo è poi precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Si ignorano al momento sia i motivi della lite, sia se l’accoltellatore abbia compiuto un gesto volontario o se sia stato vittima di una disgrazia. Sul posto della tragedia che ha scosso Genova e l’intera città metropolitana, i carabinieri che svolgono le indagini. Il corpo dell’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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