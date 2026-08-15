Tragedia a San Teodoro: ragazzo accoltella la sorella, poi muore precipitando dalla finestra

Genova. Tragedia questo pomeriggio in salita San Francesco da Paola, nel quartiere di San Teodoro a Genova. Un ragazzo ha tentato di uccidere la sorella e subito dopo è morto precipitando dal quinto piano del palazzo.

Il dramma familiare si è consumato intorno alle 13.30 al civico 30 della salita. Il fratello, al culmine di una lite, ha accoltellato la ragazza, una 18enne, senza tuttavia procurarle ferite letali. Poi è rimasto vittima di una caduta fatale: non è ancora chiaro se sia stato un suicidio o la conseguenza di una colluttazione tra i due.

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