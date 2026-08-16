A nuoto attraverso il golfo: domenica torna la traversata di Levanto

Una sfida a nuoto nel mare di Levanto, tra sport, passione e tradizione. Domenica 23 agosto torna la Traversata del Golfo di Levanto, manifestazione dedicata agli appassionati del nuoto in acque libere.

La partenza è fissata alle 11 dal Molo della Pietra, con gli atleti chiamati ad affrontare il percorso nel golfo levantese. Per partecipare è sufficiente presentarsi per le iscrizioni, aperte dalle 9.30, sulla passeggiata della Pietra. In alternativa è possibile iscriversi anche presso l’Ostello Ospitalia del Mare. La quota di partecipazione è di 20 euro a persona e comprende anche la maglia ricordo destinata a tutti i partecipanti. Al termine della prova è previsto un rinfresco, mentre saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. L’organizzazione lascia libertà nella scelta dell’abbigliamento, purché sia adatto alla pratica del nuoto. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.

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