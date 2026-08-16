Affittacamere abusivo nell’ex stabilimento balneare, clienti svegliati da Guardia Costiera e Carabinieri

Nella notte tra il 12 e il 13 agosto scorso la Guardia Costiera della Spezia, congiuntamente con i Carabinieri di Sarzana e con il personale dell’Ufficio locale marittimo di Foce della Magra, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica della Spezia, ha proceduto ad effettuare un’attività di controllo notturna presso l’ex stabilimento balneare denominato “Ambra”.

A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria n. 112/2026, emessa nei confronti del Comune di Sarzana, la quale ha stabilito che: “…omissis.. le concessioni in essere, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano l’ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali”, tale stabilimento avrebbe dovuto essere chiuso, in quanto i titoli demaniali marittimi rilasciati a suo tempo dal Comune sono decaduti.

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