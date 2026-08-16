Attenti al falso Inps: la truffa ora si fa aiutare dall’intelligenza artificiale

La truffa corre via sms e questa volta ha un’arma in più: l’intelligenza artificiale. Il CERT-AgID, la struttura dell’Agenzia per l’Italia Digitale che monitora e coordina la risposta alle minacce informatiche rivolte alla Pubblica amministrazione, ha segnalato una nuova e particolarmente insidiosa campagna di smishing che sfrutta il nome e l’identità grafica dell’INPS. Il meccanismo è quello ormai collaudato: sul telefono arriva un messaggio che invita a verificare i propri dati con il pretesto di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi. Nel testo compare un link che conduce a un sito contraffatto, costruito per assomigliare il più possibile al portale ufficiale.

La novità, osservata dal CERT-AgID l’11 agosto, è un sistema di verifica basato sull’intelligenza artificiale. La vittima viene accompagnata attraverso un percorso articolato in cinque fasi, durante le quali i truffatori arrivano a chiedere dati anagrafici, documenti d’identità, buste paga, Cud e persino un selfie. Un’evoluzione delle campagne già individuate nei mesi scorsi, nelle quali cambiavano soprattutto il pretesto e gli importi richiesti, mentre restava invariato l’obiettivo: impossessarsi di informazioni personali e finanziarie. Già a luglio il CERT-AgID aveva segnalato messaggi che riproducevano nome, logo e grafica dell’INPS e indirizzavano gli utenti verso pagine web contraffatte, in alcuni casi presentate come la sezione “Visualizzazione indebiti” del portale istituzionale. L’Inps ribadisce alcune regole fondamentali. L’Istituto non invia SMS o e-mail contenenti link per confermare dati personali o ottenere rimborsi. Per accedere ai propri servizi è quindi necessario passare direttamente dal portale ufficiale, evitando i collegamenti ricevuti tramite messaggio.

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