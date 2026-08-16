Baseball, Serie C: la Cairese chiude al secondo posto mancando di un soffio i playoff

Cairo Montenotte. Conclusa la prima parte della stagione in maniera “agrodolce” per la Cairese: il secondo posto dietro alla formazione di Torino dei Grizzlies non era l’obbiettivo.

“Non sempre le cose vanno come si programmano; onore ai Grizzlies che hanno dominato il campionato e complimenti al mister Rosso per il lavoro fatto con i suoi ragazzi. Complessivamente la squadra non è andata male, gli Under sono cresciuti, ma non sono bastati i 150 punti fatti a fronte dei 53 subiti. Senza infamia e senza lode anche il bilancio nelle giovanili dove sia gli Under 15 che gli Under 12 si sono piazzati a metà classifica. Si volta pagina e si parte alla grande per preparare la prossima stagione” è il commento dei dirigenti della Cairese.

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