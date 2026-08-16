Bonassola si riempie di villeggianti, il Comune chiude le fontane. Gavazzo: “Serve responsabilità di tutti, priorità all’acqua potabile”

Niente acqua alle fontanelle pubbliche e stretta sugli sprechi: è il contenuto dell’ordinanza firmata dal Comune di Bonassola per far fronte a un’estate segnata dalla prolungata assenza di piogge. Una misura che ha fatto il giro d’Italia nei giorni del fine settimana di Ferragosto, una decisione ritenuta necessaria per garantire le scorte idriche, soprattutto in un periodo di grande afflusso turistico. A spiegare le ragioni del provvedimento è il vicesindaco di Bonassola Luigi Gavazzo, intervenuto ai microfoni di Rlv – La Radio a colori. L’appello, assolutamente condivisibile, resta quello alla responsabilità condivisa: evitare sprechi oggi per non trovarsi domani a fare i conti con emergenze ben più gravi.

Perché questa ordinanza?

“La richiesta è arrivata dalla Provincia della Spezia tramite Acam Acque, che ha invitato i Comuni a valutare la situazione delle riserve idriche. E in base a questo abbiamo deciso di intervenire con un’ordinanza, che, lo ricordiamo, sarà in vigore dal 12 al 30 agosto”.

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