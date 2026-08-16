Brugnato fa festa: asado, birra e il rock di Zucchero sotto le stelle

Sarà una serata all’insegna della musica e della convivialità quella in programma lunedì 17 agosto a Brugnato, con un doppio appuntamento nel cuore del paese. Si comincia alle 19.30 in piazza San Pietro con la cena organizzata dalla Confraternita di San Bernardo Abate. In tavola un menu semplice e popolare, a base di asado, patatine fritte e birra alla spina, al costo di 15 euro, bevande escluse. La prenotazione è consigliata. Dopo la cena, alle 21.30, l’appuntamento si sposta in piazza Brosini per il concerto di Sugar Fabry, tribute band dedicata a Zucchero e inserita nel programma della XXXII edizione de “I Luoghi della Musica”, il Festival provinciale che accompagna l’estate musicale spezzina. Sul palco Fabrizio Elia alla voce, Gabriele Carlino alla chitarra e cori, Roberto Cominotti alle tastiere e cori, Dario Foglino al basso e cori, Giuseppe Mastroianni alla batteria e Daniela Pozzo come corista. Una formazione pronta a ripercorrere i grandi successi di Zucchero, per una serata a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti. Un appuntamento che unisce dunque gastronomia, musica e socialità, trasformando le piazze di Brugnato in un grande spazio di festa sotto le stelle.

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