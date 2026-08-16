Buona la prima per Turati: “Un buono Spezia ma c’è da lavorare. E sul mercato la priorità è sugli esterni”

Un esordio da ricordare. Marco Turati inaugura la sua avventura sulla panchina dello Spezia con un netto 4-1 alla Torres e con una prestazione che, al di là del risultato, lascia al tecnico diverse indicazioni positive. Una squadra già capace di mostrare identità e intensità, ma ancora da perfezionare soprattutto negli ultimi metri. “Per quanto riguarda l’aspetto del risultato siamo molto soddisfatti”, ammette Turati nel post partita. “Mi sono innervosito solo 5-6 minuti in cui abbiamo forzato troppo le giocate, peraltro subendo anche il gol dell’1-1. Poi abbiamo ripreso a giocare come facciamo in settimana e gli ultimi 25-30 minuti li abbiamo fatti in maniera arrembante come voglio io”.

È proprio la reazione dopo il momentaneo pareggio della Torres uno degli aspetti che ha soddisfatto maggiormente il tecnico. Lo Spezia non si è disunito, ha ritrovato il proprio modo di giocare e nel finale ha dilagato, chiudendo la gara con un quarto d’ora di grande intensità. “Abbiamo visto un buono Spezia ma c’è tanto da lavorare ancora”, sottolinea Turati. “Sono fortunato perché la maggior parte di questi calciatori erano qui dall’inizio, a parte Sapola che aveva lavorato con me l’anno scorso e ha avuto alcuni vantaggi nell’entrare nel sistema. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma è mancata qualità negli ultimi metri. Siamo ripartiti meglio nel secondo, poi abbiamo pagato troppo con il gol dell’1-1 ma abbiamo chiuso in crescendo con gli ultimi quindici minuti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com