Camogli: Premio Fedeltà del cane, affollata cerimonia

Anche a San Rocco, leggermente in collina sul promontorio del parco di Portofino, il caldo si fa sentire. E sia gli umani che gli amici a quattro zampe patiscono un po’. Ma gli appalusi non mancano. Siamo alla 65ª edizione del Premio Internazionale Fedeltà del cane, promosso dall’Associazione per la Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli Aps con il contributo di Regione Liguria, Parco di Portofino e Comune di Camogli, ideato nel 1962 da don Carlo Giacobbe e Giacinto Crescini.

La manifestazione, condotta da Sonia Gentoso, è stata preceduta dalla dimostrazione dei cani dell’Associazione Nazionale Carabinieri che da circa 25 anni vi partecipano e da brani eseguiti da alcuni allievi dei corsi di musica del Gruppo Promozione Musicale con la direzione di Dario Bonuccelli. Poi un video con testimonial Briciola, mascotte della fanfara del 4° reggimento Carabinieri a cavallo. E non è mancata neppure la Dog Dance.

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