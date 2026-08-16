Capomaggio è già allo stadio: lunedì visite e firma sul contratto

È già allo stadio quello che sarà il diciottesimo acquisto dello Spezia di Guido Angelozzi. È seduto proprio al fianco del direttore dell’area tecnica spezzina, Galo Capomaggio, che si appresta a diventare un nuovo calciatore delle Aquile di Marco Turati. Il centrocampista, capace di giocare anche da difensore centrale, sta osservando dal Picco quelli che saranno i prossimi compagni, che conoscerà ufficialmente da domani. Lunedì, infatti, svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il club di via Melara, un triennale con scadenza giugno 2029. Arriva a titolo definitivo dalla Salernitana per una spesa di poca superiore ai 100mila euro, pronto a scendere in campo già dalla partita di Grosseto della prossima domenica.

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