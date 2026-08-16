Coppa Italia, Cremonese – Sampdoria. Corradi: “Gioca Vindhal, squadra sa importanza di partire bene”

Cremonese-Sampdoria ore 20,45 allo stadio Druso di Bolzano è il primo atto della stagione 26/27 dei blucerchiati di mister Bernardo Corradi. Sfida interessante per iniziare a capire se la campagna acquisti di Branco e il lavoro del tecnico permetteranno di vivere una stagione diversa da quelle passate.

L’allenatore ha annunciato in conferenza stampa che il portiere Vindhal giocherà titolare. Il terzino Meijer sarà convocato ma andrà in panchina. Tempi più lunghi per il talento belga Verschaeren, le cui qualità hanno però già colpito il tecnico: “Ha bisogno di tempi diversi, prima di arrivare aveva fatto solo lavoro fisico. Però, il pallone lo tocca bene, cercheremo di farglielo toccare il più possibile”. Oltre a lui, rimarrà a Bogliasco anche Insigne: “Ha tanta voglia di giocare, verrebbe in bici su se fosse per lui. Ma deve rispettare dei tempi di recupero che non bisogna affrettare. Quando arriverà, sarà un nuovo acquisto visto che non si è ancora allenato con la squadra”. Non prenderanno parte alla spedizione nemmeno Begic e Abildgaard, ma il tecnico conta di averli per la prima di campionato contro il Cesena.

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