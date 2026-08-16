Craxi, Mani Pulite e Berlusconi: quarant’anni di politica raccontati sotto l’ombrellone

Dalla Prima Repubblica a Tangentopoli, dalla nascita di Forza Italia alla stagione del bipolarismo: quarant’anni di politica italiana tornano al centro della rassegna letteraria “Letti sotto l’ombrellone”, che lunedì 17 agosto alle 18 (ingresso libero), ospita al Bagno Tritone di Marinella di Sarzana Roberto Caputo. Politico milanese, già assessore comunale e presidente del Consiglio provinciale, Caputo affida al libro-intervista “Sindaco per una notte”, pubblicato dalla casa editrice genovese De Ferrari, il racconto di una stagione politica di cui è stato protagonista e testimone diretto.

Il volume ripercorre alcuni dei passaggi che hanno segnato la storia recente del Paese: gli anni di Bettino Craxi, il terremoto di Mani Pulite, la crisi dei partiti tradizionali, l’ingresso sulla scena politica di Silvio Berlusconi e la successiva stagione del bipolarismo. Un viaggio costruito attraverso ricordi personali, episodi inediti e incontri con alcuni dei protagonisti di quegli anni, da Craxi a Berlusconi, da Francesco Rutelli a Sandro Pertini, passando per Indro Montanelli e Claudio Signorile.

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