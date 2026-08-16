Detenuto piantonato in ospedale aggredisce l’agente di polizia penitenziaria

Genova. “La misura è colma”. Lo dice Fabio Pagani, segretario della Uil Fp, sindacato della polizia penitenziaria parlando dell’aggressione ai danni di un agente da parte di un detenuto del carcere di Marassi temporaneamente piantonato all’ospedale San Martino.

Il poliziotto penitenziario è stato aggredito al volto ed è finito al pronto soccorso con sette giorni di prognosi. “Il personale è stremato, decimato e costretto a subire quotidianamente un livello di violenza inaccettabile, nel silenzio assordante delle istituzioni”, dice Pagani.

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