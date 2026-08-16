Due principi d’incendio in città, vigili del fuoco operativi a Fossitermi e Antoniana

Una domenica di super lavoro per i vigili del fuoco della Spezia, operativi su diversi fronti oltre il fatto di Porto Venere che vede dispiegati operatori sia a terra che a mare, impegnati nelle ricerche del 21enne disperso dal tardo pomeriggio di ieri. Lavoro, seppur totalmente differente, anche nel comune capoluogo per due diversi principi d’incendio in fase di spegnimento nel pomeriggio odierno: il primo in Via Bellini nei presso del parco adiacente il centro culturale “Dialma Ruggiero” nel quartiere di Fossitermi dove a bruciare è una casetta in legno; l’altro in Via Antoniana, non lontano dalla caserma del Comando provinciale. In entrambi i casi ancora da chiarire con precisione la genesi ma i vigili del fuoco sono piombati su entrambi i luoghi per fermare sul nascere le fiamme generate.

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